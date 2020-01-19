Медведєв пояснив, чому його уряд пішов у відставку

Колишній прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пояснив відставку очолюваного ним уряду завданнями політичного оновлення країни і фактором часу, передає УНН з посиланням на його інтерв’ю федеральному телеканалу “Первый”.

“Перше і головне, про що я сказав, коли ми зустрічалися з президентом (Володимиром Путіним) після (оголошення) послання (Федеральним зборам) 15 січня поточного року, про те, що в посланні позначені настільки масштабні завдання з оновлення політичної системи, певною мірою навіть зміни балансу влади в країні — це стосується і уряду, і парламенту, частково президента, судової системи, — що для того, щоб прийняти всі ці рішення, президент повинен бути абсолютно вільний у тому, щоб їх обговорювати і приймати без оглядки на які-небудь інші фактори. Включаючи фактор уряду”, — сказав Медведєв в інтерв’ю.

В якості другої причини він назвав фактор часу. Екс-прем’єр нагадав, що займав пост голови уряду майже вісім років. За його словами, “це все-таки була дуже тривала, складна робота, пов’язана з прийняттям рішень з виключно важких питань”. “Це теж потрібно брати до уваги”, — зазначив Медведєв.

“Уряд, який я очолював, — а це вже другий уряд, який я очолював, — в цілому термін діяльності двох цих урядів нашої країни склав майже вісім років. Це величезний термін. За новітню історію Росії це був перший раз” , – констатував колишній прем’єр.

Він розповів, що спеціально вивчив питання про терміни роботи урядів радянського періоду і навіть царського періоду. “Але скажемо прямо, так довго цими питаннями ніхто не займався. За винятком окремих, може бути, зовсім фігур”, — сказав Медведєв.

На його думку, “взагалі до відставки уряду завжди треба ставитися абсолютно спокійно, в цьому немає нічого незвичайного”. “Це відбувається в усьому світі, відбувається і в нашій країні. Але, може, за останні роки це не було дуже часто, але тим не менше це абсолютно звичайна подія”, — вважає Медведєв.

Він додав, що “коли уряд формується, завжди президент і прем’єр, хто б не був президентом або прем’єром, обговорюють не тільки питання призначення в кабінет, але і питання потенційної відставки, це абсолютно нормально”.

Варто нагадати, що раніше російські ЗМІ опублікували версію, чому Путін відправив Медведєва у відставку.

: УНН