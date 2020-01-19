Під Києвом зникла 16-річна дівчина

В селі Здорівка Васильківського району Київської області розшукується неповнолітня Кононенко Діана.

Про це повідомляє Служба розшуку дітей Нацполиции в Київській області.

18 січня близько 08:00 16-річна дівчина пішла з дому, який розташований на провулку Зеленому, і не повернулася.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170 сантиметрів, повної статури, обличчя кругле, очі карі, довге чорне волосся. Була одягнена в шапку сірого кольору, коротку зимову куртку, штани й черевики чорного кольору.

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Діани, повідомте по телефону спецлінії поліції «102».