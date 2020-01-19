«Укрексімбанк» платить членам наглядової ради 4,5 млн в рік

У січні 2020 р члени наглядової ради державних «Укрексімбанку» отримали зарплати за минулий місяць:

Незалежний член Оляна Гордієнко — 373 336 грн

Незалежний член Сергій Коновець — 369 110 грн

Представник держави від Кабінету Міністрів,

заступник міністра фінансів Юрій Буца — 369 110 грн



Представник держави від Верховної Ради Дмитро Каплюк — 380 295 грн

Представник держави від Президента Вікторія Страхова — 335 555 грн

Незалежні члени спостережної ради іноземці Дімітрі Чичло, Ласло Урбан і Домінік Меню про своїх зарплатах в «Укрэксиме» не відзвітували.

Середньорічна винагороду членів спостережної ради банку становить 4,4 млн грн.

Найбільше отримує Дмитро Каплюк 4,5 млн.

За 9 міс 2019 р зарплати і премії в «Укрэксиме» в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р виросли з 762 до 908 млн грн або на 146 млн.

При цьому активи банку різко скоротилися на 18 млрд до 143 млрд, кредитний портфель зменшився з 72 до 62 млрд.

Непокритий збиток на 1 жовтня 28 млрд.

16 листопада голова правління «Укрексімбанку» Олександр Гриценко був затриманий СБУ за підозрою у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

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