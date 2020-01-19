У Дніпрі водій Lexus звалив стовпа і заїхав на тротуар

У неділю, 19 січня, на проспекті Богдана Хмельницького, 3, сталася аварія. Автомобіль Lexus зніс стовп.

Інцидент стався приблизно о 1:10. За попередньою інформацією, в ДТП ніхто не постраждав.

Зі слів поліції, Lexus рухався зі сторони проспекту Пилипа Орлика. Машина збила стовп для дорожніх знаків, почала виляти і заїхала на тротуар. При цьому вона трохи не врізалася в автомобіль Chery, який їхав по проспекту Богдана Хмельницького в бік проспекту Пилипа Орлика. Дівчина, що сиділа за кермом Lexus, вийшла і спробувала сховатися. Її зупинили люди, які їхали до Chery.

На місце прибули два екіпажі патрульної поліції, які знаходилися поруч. Правоохоронці запропонували водієві Lexus пройти тест на драггере, але вона відмовилася. Поліцейські склали за цим фактом відповідний протокол. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, на Харківській площі в Києві, на перетині Бориспільського шосе і вулиці Світла, сталося страшне ДТП. Повертаючись з Борисполя Lexus LX 570 врізався в автобус номер 104 (Бортничі-«Харківська»). Постраждалих одразу госпіталізували.