«Якась надто тривала історія»: користувачі неоднозначно відреагували на заяву колеги Заворотнюк про стан актриси

Актриса Катерина Дубакина, яка знімалася разом з Анастасією Заворотнюк у серіалі «Моя прекрасна няня», зробила заяву про здоров’я актриси.

За інформацією «Комсомольської правди», журналісти запитали Дубакину про стан Заворотнюк, проте актриса не стала поширюватися на цю тему і заявила, що там «ситуація страшна». Також вона зазначила, що некоректно давати коментарі на цю тему. Шанувальники Заворотнюк, які вже кілька місяців чекають хоч якусь інформацію про її стан, відразу почали чіплятися за заяву Дубакиной. Багато користувачів відреагували вкрай емоційно, вважаючи, що Заворотнюк знаходиться в дуже важкому стані. Однак більшість коментаторів зійшлися на думці про те, що ця історія занадто каламутна і тривала.

Багато хто навіть припустили, що мова йде про якусь змову, і нібито колеги і знайомі Заворотнюк прекрасно знають, що вона не хвора, але спеціально розігрують виставу з якоюсь певною метою. На думку користувачів, якщо б мова йшла про серйозне захворювання, що хто-небудь із знайомих актриси обов’язково б розповів про це, але складається враження, ніби все спеціально змовилися і кидаються тільки окремими фразами.