Аlyona Аlyona вирушила відпочивати на Балі, спакувавши речі в картаті сумки

Відома українська рэперша alyona alyona вирушила відпочивати на Балі. Там співачка планує набратися сил і написати кілька нових композицій. Ну а оскільки рэперша звикла дивувати своїх шанувальників, вона вирішила повідомити про своє наближення відпочинку у властивій собі манері, використовуючи Instagram.

«Минулий рік видався дійсно насиченим у всіх аспектах — 18 країн, безліч нових міст, купа фестивалів, вагон концертів, тьма тьмуща нових знайомств і осіб. В голові одне слово – Фух. Я так мало часу витрачала на творчість, прям до сліз. Стільки всього накопичилося в голові. Потрібно це все структурувати і виплеснути в нові треки. Саме для цього ми командою прийняли рішення утекти на тривалий термін на Балі і присвятити себе тому, що дійсно добре виходить – творчості», — написала пост виконавиця, прикріпивши до нього фото, на якому вона позує в аеропорту з картатими сумками в обох руках.

Користувачі соцмережі, підписані на рэпершу, почали жартувати, що для поїздки на Балі Олена Олена непогано скупилася. А хтось навіть порадив спробувати продати ці сумки безпосередньо на Балі. «Жінка, можна каталог? Мерч оптом продаєте?», «Торби – ТОП», «Щас тепер всі з ними будуть ходити», «Це нова колекція Louis Vuitton?», «Сумка від Гучи», «Це ти Балі припасла?», «Це я намагаюся вкластися вручну поклажа», — написали фоловерів.

