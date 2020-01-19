У Тернополі масово виготовляли фальшиві паспорти, дипломи та водійські права

Співробітники правоохоронних органів Тернополя виявили підпільний цех, де масово виготовляли фальшиві документи.

«Організував незаконний „бізнес“ уродженець Запоріжжя, підпільний цех обладнав у власному будинку. У спільники взяв сім людей — українців, циган і мешканців Молдови. В інтернеті розмістили оголошення про виготовлення таких документів: паспорт громадянина України, водійські права, свідоцтво про реєстрації транспортних засобів, диплом про освіту, медична довідка для водіїв, номерний знак тощо», — повідомляє ГУ Національної поліції Тернопільської області.

За словами начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки Олександра Мерена, «бізнесмени» працювали на високоякісної оргтехніки, при цьому використовували плівку з голографічними захисними елементами. Відрізнити підробку від оригінального документа було фактично неможливо.

Фальшивки продавали від п’яти до 20 тисяч гривень за документ. Злочинне угруповання діяло на територіях Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей.

Кожен з них виконував свою функцію: один приймав замовлення, другий оформляв і опрацьовував усю інформацію, фахівці виготовляли документи. Готові замовлення клієнти отримували через поштові відправлення і відразу розраховувалися за роботу.

Поліція провела одночасно 34 обшуку в семи областях України. В ході спецоперації було вилучено: комп’ютерна техніка, голографічні зразки, пластикові картки, бланки, мобільні телефони та сім-картки. Оперативники обробляють інформацію про клієнтів — замовників. Стосовно зловмисників відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство.