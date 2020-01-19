ВСУ зайняли нові позиції в «сірій зоні», поранений ватажок терористів

ОБСЄ підтвердила, що 72-а бригада Збройних сил України посіла, як мінімум, одну нову позицію в сірій зоні біля Горіхово поблизу траси Бахмутка. На сайті ОБСЄ сказано, що дана позиція не була зафіксована раніше.

Переселенець Олександр Чернов, який володіє ситуацією в медичних установах ОРДЛО, повідомив, що на Бахмутке поранений великий командир окупантів.

«Луганськ, обласна лікарня — вступив мінімум 1 недобитий орк в чині (рідкість з літа). Терміново привезли з району під Золотим (поряд з Горіхово, північно-захід ЛНР). За чутками, там вчора був заміс», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», 18 січня в результаті обстрілу ворожих на донбаському фронті українські військовослужбовці зазнали відчутних бойові і небойові втрати. Один боєць Об’єднаних сил загинула, ще 10 отримали поранення.

Так, за минулу добу бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ВСУ. Противник застосовував міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП та інше стрілецьку зброю.