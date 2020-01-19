В Чернівцях п’яний батько підпалив 16-річну дочку (фото)

У Чернівцях чоловік у стані алкогольного сп’яніння намагався спалити свою 16-річну дочку разом із будинком. Дівчина перебуває в лікарні та потребує донорів.

Як повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Чернівецькій області, 10 січня на спецлінію “102” надійшло повідомлення, що до лікарні доставили неповнолітню чернівчанку з опіками, які вона отримала внаслідок загорання будинку.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що в приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка. Донька намагалася вгамувати батька, але він поводився агресивно.

Взявши пляшку з бензином, він облив ним кімнату та доньку. Рідина загорілася і вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця злочину.

Патрульні поліцейські упродовж години розшукали зловмисника та доставили до Шевченківського відділення поліції. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) та пункту 1 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває.