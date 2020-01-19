Ветеран АТО: найбільше пригнічує, що Головнокомандувач не реагує на втрати, продовжуючи стверджувати, що у нас перемир’я

Ветеран АТО, блогер та бізнесмен Валерій Прозапас у своєму блозі пише про те, що його, як і побратимів, дуже хвилює, що вже шостий загиблий захисник у січні 2020-го, за січень 2019-го загиблих було троє. Це в розпал так званого «перемир’я», коли нашим бійцям була дана команда відкривати вогонь у відповідь тільки в критичних ситуаціях.

Прозапас пише, бійці гинуть, а від Верховного Головнокомандувача не чути абсолютно ніякої реакції. Також президент Зеленський ніяк не коментує абсолютно неправдиві слова свого НГШ про те, що домовленості працюють, а ситуацію підігрівають лише політичні спекуляції. Не хвилюють Зеленського заяви свого міністра оборони про те, що повне настало перемир’я з 1 січня 2020 року.

За словами ветерана АТО, відповідно, якщо президент мовчить, а ЗМІ лише крадькома повідомляють про втрати, то весь народ перебуває у впевненості, що справа йде до «світу». Читайте також – поки влада готує 9 нових ділянок «розведення» військ, а у нас на фронті – 1 загинув і 10 поранених.