Британська поліція зарахувала український тризуб до екстремістських символів

Посольство України у Великій Британії вімагає від контртерористичної поліції вилучити з переліку екстремістської символіки український герб.

Дипломатична установа звернула увагу на оприлюднений журналістами посібник для вчителів та медиків, де серед прикладів символів праворадикальних рухів зазначене й татуювання у вигляді тризуба.

«Додавати тризуб, закріплений у Конституції національний символ і державний герб України до «Посібника з протидії екстремізму», який контртерористична поліція видала для вчителів та медичного персоналу – це більш ніж обурливо. Жодні виправдання неприйнятні. Ми вимагаємо вилучити тризуб з посібника та офіційних вибачень», – йдеться в заяві посольства в Twitter.

Як повідомляє Радіо Свобода, 17 січня британське видання Guardian опублікувало перелік екстремістської символіки, укладення контртерористичною поліцією Об’єднання об’єднаного королівства. Серед прикладів «праворадикальних символів» можна знайте татуювання у вигляді українського тризуба, а серед переліку угруповань «білих супремачистів» – шеврон українського батальйону «Азов».

Крім того, увагу ЗМІ привернули й інші деталі переліку – наприклад, посібник містить розділ «Групи та символи захисту довкілля», до якого увійшли організації із захисту довкілля Greenpeace та Extinction Rebellion. Нагадаємо, восени 2019 року 39 американських конгресменів зазивали внести батальйон «Азов», який є полком Національної гвардії України, до переліку терористичних організацій. Самі «азовці» назвали це звернення «інформаційною атакою на Україну».