У Закарпатській області під час бійки побили поліцейського

В Закарпатті поліцейський отримав тілесні ушкодження, коли намагався припинити бійку між чоловіками. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що сьогодні вночі, близько 03:15, на лінію 102 зателефонували медики приймального відділення Перечинської районної лікарні і повідомили, що до них з тілесними ушкодженнями обличчя доставлений працівник поліції.

“Попередньо встановлено, що в місті Перечин на вулиці Ужанської під час припинення бійки між молодими людьми, неподалік закладу відпочинку, були травмовані працівники групи реагування патрульної поліції. На зауваження правоохоронців чоловіки не реагували, вели себе агресивно, а один з них наніс поліцейському тілесні ушкодження, що змусило застосувати до них спецзасоби. Один із порушників, 33-річного мешканця Перечинського району, затримано”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що порушника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 345 («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.