У Києві поліцейські жорстко «обламали» водія, який тяжко травмував патрульного

У Києві 18 січня за адресою вулиця Микільсько-Слобідська, 4 патрульні зупинили автомобіль Mazda, який порушив правила дорожнього руху. На водія склали постанову за порушення розмітки.

Чоловік, який був за кермом автомобіля, спочатку послав поліцейського на три букви, після цього вдарив його і спробував виїхати. Коли водій рушив, то він наїхав патрульному на ногу.

Після цього патрульні силою витягли водія з салону машини, повалили його на землю і одягли на нього наручники. На допомогу прибули ще кілька екіпажів патрульних, пише Інформатор.

Потерпілого поліцейського госпіталізували в лікарню. На відео можна побачити, що він кульгає. Попередньо, у нього розрив зв’язок. На місці працювала слідчо-оперативна група.