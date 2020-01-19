«Л/ДНР сьогодні — особливі суб’єкти РФ. Цим ми даємо посилання українцям, як об’єднуватися», — депутат Держдуми Козенко

Депутат Держдуми РФ Андрій Козенко назвав терористичні угруповання «Л/ДНР» «особливими суб’єктами» Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю в окупованому Сімферополі, передає Цензор.НЕМАЄ з посиланням на блогера Necro Mancer.

Зокрема, Козенко каже, що в Україні «мільйони наших російських співвітчизників. Їм потрібно вчинити за прикладом Донецької та Луганської Народної Республік».

Депутат ГД РФ #Козенко: Ми публічно говоримо про те, що #ОРДИЛО сьогодні є особливими суб’єктами РФ. І мільйонам наших російських співвітчизників в Україні потрібно вступити за їх прикладом https://t.co/zAjMEhm4RO #рашизм pic.twitter.com/OvKw8HeBHW

— Necro Mancer (@666_mancer) January 19, 2020