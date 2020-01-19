Фашик Донецький: фото з космодрому в Донецьку

Багато часто закидають мені, що я агент ЦРУ, негр зубатий, живу в Америці і за бакси розпалюю ненависть до нороту бимбасы. Мовляв, насправді, рышпублика развиваицца, а я цього не бачу, бо жру американські печеньки і запиваю кока-колою.

Чо серйозно? Чого я не бачу? Не бачу як віскарь з кожного крана в Макіївці тече, а в Донецьку вже побудували космодром? Я вам ща пару фоток з особистого архіву покажу, які зняті за останній місяць, ви прям обзавидуетесь і лікті погрызете

Увага, всі фото зроблені мною особисто і не є постановочними як у роспропаганды. Тому буде боляче. Дуже.

Подивилися фото? Як вам? Це, сука, місто-мільйонник на них. Це місто, яке Євро 2012 брав. Бачили усміхнені обличчя, натовпу задоволених і щасливих людей? Бачили гори баксів на асфальті, які тупо викидають, бо в Донецьку настільки все заєбца, що до грошей відносяться як до сміття і застарілим цінностей? Бля, я теж не бачив. Напевно цих людей приховали біндери, злі чубаті чуваки, які спеціально ныкают людей, щоб зробити негарні фото Донецька.

Не чую, ебучие пиздоболы. Де на фото щастя або посмішки? Де на фото розвивається місто з прекрасними перспективами? Правильна відповідь — це рима до слова -де.

Епілог. Не подобається Хунта? Тебе гноблять або не дають на рюцке розмовляти? Думаєш, якщо у твоє місто прийде русня, все буде чікі-пуки? Неа, не буде так. Як тільки прийдуть росіяни, твій місто превратися в засранный сайлент хілл, без жд і аеропорту, з комендантською годиною і збройними макаками на вулицях. Не віриш? Глянь, що росіяни з Донецьком зробили. Кінець.

Фашик Донецький