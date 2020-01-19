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В Одессе избили полицейского

19.01.2020

В Одессе 47-летнего жителя поселка Котовского уличили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Одессит во время экспертизы обругал полицейских, а затем набросился на одного с кулаками. Вследствие избиения сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

По факту насилия в отношении работника полиции начато производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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