Сім туристів зникли у Гімалаях через лавину

Сім туристів з Кореї та Непалу зникли безвісти у Гімалаях внаслідок лавини. Наразі пошуки ускладнились через сильний снігопад та погану видимість. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

“Сильний сніг, холодний вітер та погана видимість заважали пошукам у неділю чотирьох жителів Південної Кореї та трьох жителів Непалу, яких застала лавина у популярному регіоні Аннапурна Гімалаїв”, — повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що група туристів зникла безвісти біля табору Аннапурна, що на 3230 метрів над рівнем моря, через те, що після сильних снігопадів у п’ятницю зайшла лавина.

Пошуки туристів розпочались в суботу, коли двохсот людей почали шукати за допомогою вертольотів. Через погоду та сніг цей процес був ускладнений.

“На пішохідні стежки випало більше двох метрів снігу”, — йдеться у повідомленні.