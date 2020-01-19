У Києві згадують події на Грушевського під час Революції гідності

У центрі столиці згадують події шестирічної давнини, які мали місце під час Революції гідності на вулиці Михайла Грушевського.

На захід зібралося близько двадцяти осіб, – передає кореспондент ІНФОМАТОРа з місця подій.

Події, що відбулись 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського, знаменували початок переходу до силового протистояння із владою — після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності активісти «Правого сектора» здійснили спробу штурму кордону охорони урядового кварталу, а у вирі подій зазнали ушкоджень кілька десятків мітингувальників і міліціонерів.

З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманентними і жорстокими — у відповідьна обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та “коктейлями Молотова”, міліція стала регулярно обстрілювати протестувальників гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозогінним газом та поливати барикади з водометів. Надалі у силових протистояннях за нашу з вами свободу життя віддала “Небесна Сотня”. Ця подія, початок силових протистоянь, отримала декілька неформальних назв – “Криваве Водохреще”, “День Гніву”.