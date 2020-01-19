У Києві на Троєщині Opel врізався в Subaru і перевернув «Газель», є постраждалі

У неділю, 19 січня, в Києві за адресою вулиця Радунська, 3, сталося серйозне ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Opel, Nissan і «Газель». Від удару вантажівка перекинулася.

Про це повідомляє місцеве видання. Аварія сталася близько 12:45.

Як розповів водій Subaru, він їхав по Радунській у бік Лисковской. Він не встиг доїхати до перехрестя, як в нього врізався Opel, який рухався назустріч. Після цього Opel почало кидати по дорозі і він влетів під кузов «Газелі».

Від удару вантажівка перекинулася, а Opel врізався в дерево. Стрілка на спідометрі застигла на позначці 110 кілометрів на годину. В результаті аварії постраждав водій Omega. Його з травмою голови і грудної клітки госпіталізували у лікарню.

Після перекидання з «Газелі» витекло паливо. Прибулі рятувальники замыли проїжджу частину. На місці продовжують працювати екіпажі поліції. Деталі події з’ясовуються.