Мін’юст назвав найпопулярніші і найбільш рідкісні імена минулого року

Міністерство юстиції оприлюднило статистику найпопулярніших імен, якими українці називали своїх дітей у минулому році. Про це йдеться на сайті відомства.

У Києві найпопулярнішими жіночими іменами стали: Соломія, Марія, Варвара, Мілана, Аріна, а чоловічі — Олександр, Дмитро, Матвій та Марк.

Рейтинг Київської області: Вероніка, Єва, Вікторія, Ганна і Діана у дівчаток, у хлопчиків — Богдан, Максим, Тимофій, Назар і Іван.

Також у Мін’юсті назвали найпопулярніші рідкісні імена, якими батьки називали своїх дітей у столиці та області.

У Києві: жіночі — Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафіра, Герда, Фіона, Фея, а чоловічі — Фелікс, Саватій, Ангел, Димитр, Ілай і Спартак.

По області: жіночі — Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян і Оріяна, а чоловічі — Азарій, Алімпій, Аліхан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робін, Умут.

Всього в 2019 році в Києві свідоцтво про народження отримали 32 634 діти, в області — 14 361 дитина.