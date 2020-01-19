У Берліні розпочалась міжнародна конференція щодо Лівії

Міжнародна конференція по Лівії на вищому рівні відкрилася в неділю в німецькій столиці, вона проходить у Відомстві федерального канцлера ФРН за участю як мінімум 10 глав держав і урядів, включаючи президента Росії Володимира Путіна, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Перед початком зустрічі її учасники вийшли на церемонію фотографування. Коли практично всі зайняли відведені місця, канцлер Німеччини Ангела Меркель на правах “господині” конференції, вирішила перевірити, чи все в порядку, і виявила відсутність президента Росії Володимира Путіна. Швидше за співробітників служби протоколу на допомогу прийшов президент Франції Еммануель Макрон. І особисто покликав російського колегу, який затримався в кулуарах.

Як очікується, ключові домовленості будуть зафіксовані в підсумковому документі конференції. Як раніше повідомив в. о. міністра закордонних справ Сергій Лавров, вони практично узгоджені. Проект, який є в розпорядженні ЗМІ, включає перемир’я, створення механізму контролю над режимом припинення вогню, виконання заборони на ввезення зброї до Лівії, відновлення політичного процесу в країні, повернення державі контролю над армією, проведення економічних реформ і дотримання гуманітарного права.

Дмитрий Смирнов

✔@dimsmirnov175

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России

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15:57 – 19 янв. 2020 г.

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У берлінському саміті крім російського лідера беруть участь генсек ООН Антоніу Гутерріш, президенти Туреччини Тайіп Ердоган і Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, держсекретар США Майкл Помпео, представники Алжиру, Єгипту, ОАЕ, Китаю.