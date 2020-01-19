На мітингу у Києві затримали 11 осіб

Акція пам’яті вбитих правозахисника і журналістки була санкціонованою і проходила, відповідно до раніше поданої заявки.

Після акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, яка відбулася на Михайлівській площі в Києві, управління поліції за протиправні дії доставили 11 осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на своїй сторінці в Facebook 19 січня.

Поліція Києва затримала 11 людей на акції пам’яті адвоката Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової, яких вбили у Москві у 2009 році https://t.co/TyaI4trwxB

— hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020

Після першочергової перевірки дій затриманих, буде дана правова оцінка. У повідомленні йдеться про те, що акція була санкціонована і проходила, відповідно до раніше поданої заявки.

«Після закінчення акції учасники йшли до фунікулеру, в даний час група невідомих кинула в них кілька петард. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян. Після з’ясування всіх обставин їх діям буде дана правова оцінка», — йдеться в повідомленні.

Маркелов і Бабурова були вбиті в Москві в 2009 році. Щорічно акцію організовують у Києві та Москві. Також захід проводять проти ультраправого насильства в Україні та світі.

У неділю учасники заходу вийшли на Михайлівську площу з плакатами «Пам’ятати — значить боротися», «Прощай, терор» і «Я проти ненависті».

За підозрою у вбивстві заарештували учасника правої організації Російська національна єдність. Вважається, що причиною вбивства стала одна зі справ, яку вів Маркелов, де фігурували члени РНЕ, за іншою версією, мова йде про чеченський слід.