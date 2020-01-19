Вічно запізнюються Путін «загубився» на берлінській конференції з Лівії

У Берліні 19 січня відбулася міжнародна конференція з врегулювання внутрішнього конфлікту в Лівії. У ній взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте, держсекретар США Майкл Помпео.

Також зустріч відвідали високопоставлені чиновники з Єгипту та ОАЕ. Захід організовано при підтримці канцлера Німеччини Ангели Меркель і генсека ООН Антоніу Гуттериша. Запрошення прибути в Берлін взяли прем’єр-міністр уряду національної згоди Лівії Файєз аль-Саррадж і головнокомандувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар.

Метою зустрічі було досягти домовленості про припинення вогню в громадянській війні в Лівії.

Після зустрічі, коли її учасники вирішили сфотографуватися, кудись зник президент Росії Володимир Путін і лідери Франції та Німеччини почали навіть хвилюватися, бачачи відсутність глави Кремля. Але потім російський лідер знайшовся.

Зазначимо, що це вже не перший подібний випадок. Так, у грудні 2018 року Путін також не відразу приєднався до спільного фото учасників саміту G20. З-за чого йому «перепало» місце скраю на фото. Тоді в соцмережах прокотилася хвиля сміху, в ході якої президента РФ назвали «людиною на узбіччі».