16-летнюю девочку через аэропорт Запорожья пытались вывезти в Турцию для секс-услуг

Жительница Запорожья, которая вербовала девушек, и организовывала их перемещения на территорию Турции для оказания услуг сексуального характера, задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыты уголовные производства.

Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми получили информацию, что жительница Запорожской области 1995 года рождения на территории города Запорожье занимается вовлечением женщин в занятие проституцией. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

«Во время досудебного расследования установлено, что фигурантка подобрала и завербовала несовершеннолетнюю девушку, жительницу Запорожья 2003 года рождения, которую планировала вывезти в Турцию для оказания услуг сексуального характера», – рассказал и.о. начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Игорь Смирнов.

19 января оперативники УБПТЛ совместно с детективами следственного управления ГУНП в Запорожской области и Управлением государственной пограничной службы Украины, под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области на территории международного аэропорта «Запорожье», задокументировали факт пересечения украинской границы подозреваемой и потерпевшей.