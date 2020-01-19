СБУ назвала розслідування авіакатастрофи в Ірані пріоритетом

Пріоритетною справою для Служби безпеки України є розслідування катастрофи літака української компанії МАУ в Ірані.

Про це заявив очільник СБУ Іван Баканов, — передає прес-центр відомства.

«Жахлива трагедія в Ірані забрала життя одинадцяти наших співвітчизників. І суспільство вимагає відповідей щодо дійсних причин цього горя та притягнення усіх винних до відповідальності. Для СБУ розслідування та встановлення причинно-наслідкового ланцюгу подій цієї катастрофи є пріоритетом», — сказавши він.

Баканов додав, що українці мають почуватись захищеними у будь-якій частині світу, й саме це є питанням колективної безпеки. «І всі країни мають працювати разом, аби мінімізувати в майбутньому навіть теоретичний ризик повторення подібних жахливих трагедій», — заявив очільник СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» відбувається церемонія вшанування пам’яті 11 українців, загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані. Серед загиблих — 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.