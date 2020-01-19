Google назвав найпопулярніші в Україні персони 2019 року

Глобальний пошуковик Google назвав персоналій, імена яких найчастіше вводили в пошук в 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється в звіті Google Trends. Пік інтересу населення до його персони припав на період виборів та інавгурації.

Найбільше ним цікавилися мешканці Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей

Друга за колическу запитів – російська актриса Анастасія Заворотнюк. За нею йде п’ятий Президент України Петро Порошенко. На четвертій сходинці співачка MARUV – фіналістка національного відбору “Євробачення-2019”. На п’ятому місці ім’я співака Потапа.

Володимир Зеленський

Анастасія Заворотнюк

Петро Порошенко

MARUV

Потап

Ігор Смєшко

Ігор Коломойський

Біллі Айлиш

Валерій Легасов

Алла Мазур

Також українці шукали інформацію про відомих людей, які померли в 2019 році. Це:

Юлія Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перрі

Карл Лагерфельд

Дарина Лук’яненко

Камерон Бойс

Віллі Токарєв

Сергій Доренко

Ірина Цивіна

Найпопулярнішим Google запит українців в 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.