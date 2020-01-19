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Google назвав найпопулярніші в Україні персони 2019 року

19.01.2020

Глобальний пошуковик Google назвав персоналій, імена яких найчастіше вводили в пошук в 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляється в звіті Google Trends. Пік інтересу населення до його персони припав на період виборів та інавгурації.

Найбільше ним цікавилися мешканці Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей

Друга за колическу запитів – російська актриса Анастасія Заворотнюк. За нею йде п’ятий Президент України Петро Порошенко. На четвертій сходинці співачка MARUV – фіналістка національного відбору “Євробачення-2019”. На п’ятому місці ім’я співака Потапа.

  • Володимир Зеленський
  • Анастасія Заворотнюк
  • Петро Порошенко
  • MARUV
  • Потап
  • Ігор Смєшко
  • Ігор Коломойський
  • Біллі Айлиш
  • Валерій Легасов
  • Алла Мазур

    • Також українці шукали інформацію про відомих людей, які померли в 2019 році. Це:

  • Юлія Началова
  • Децл
  • Алла Вербер
  • Люк Перрі
  • Карл Лагерфельд
  • Дарина Лук’яненко
  • Камерон Бойс
  • Віллі Токарєв
  • Сергій Доренко
  • Ірина Цивіна

    • Найпопулярнішим Google запит українців в 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.

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