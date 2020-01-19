Google назвав найпопулярніші в Україні персони 2019 року

Глобальний пошуковик Google назвав персоналій, імена яких найчастіше вводили в пошук в 2019 році. Лідирує Президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляється в звіті Google Trends. Пік інтересу населення до його персони припав на період виборів та інавгурації.
Найбільше ним цікавилися мешканці Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Чернігівської та Харківської областей
Друга за колическу запитів – російська актриса Анастасія Заворотнюк. За нею йде п’ятий Президент України Петро Порошенко. На четвертій сходинці співачка MARUV – фіналістка національного відбору “Євробачення-2019”. На п’ятому місці ім’я співака Потапа.
Також українці шукали інформацію про відомих людей, які померли в 2019 році. Це:
Найпопулярнішим Google запит українців в 2019 році стала “Гра престолів” 8 сезон.