«Через дол***ів»: з’ясувалися несподівані «герої» пожежі в багатоповерхівці Києва

У Києві біля 16-поверхівки по вулиці Каштановій, 15А, в якій розгорівся масштабна пожежа, що відзначилися «герої паркування».

Підтверджує фото з’явилося на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook

«Хлопці, особливо Київ, особливо нові РК, де в сім’ї з 2-3 авто, блокуючи вузькі двори своїми автомобілями, ви істотно обмежуєте можливості рятувальної техніки та зменшуєте шанси вижити при надзвичайній ситуації, наприклад при пожежі», – сказано в повідомленні.

У Києві горіла багатоповерхівка: знайшлися «герої»

Так, на фото видно, що ряд машин, які поставили у дворі всупереч правилам, ускладнили проїзд пожежних машин, які прибули за викликом для ліквідації пожежі.

В коментарях обурилися поведінкою власників авто: «На жаль, таких виправить, тільки коли їх самих торкнеться». Знайшлися й ті, хто став на захист мешканців: «Крайні, як завжди, звичайні люди», «Вони, швидше, жертви ситуації», «А куди подіти машини, коли немає місця?»