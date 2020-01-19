Українців обурив зовнішній вигляд Гончарука на жалобній церемонії

У Києві пройшла траурна церемонія пам’яті загиблих українців, які розбилися в літаку МАУ, який 8 січня збили в Ірані.

Літак зустрічав президент України Володимир Зеленський та інші представники влади, а також родичі і колеги загиблого екіпажу з компанії МАУ.



На церемонії зібрався практично весь Кабмін. Проте, увага українців була прикута до прем’єр-міністра. Деяких користувачів соцмереж здивував його зовнішній вигляд на офіційному зібранні, оскільки він не був у чорному, а був білій сорочці, кольоровому вбранні, а ґудзики на його пальто «не сходилися».

Василь Папкин в коментарі до новини про церемонії написав, що прем’єр «профан» не тільки в економіці, посилаючись фразу з плівок Гончарука, які злили в мережу кілька днів тому.

Користувач Олександра також підтримує цю думку.

Також деякі користувачі здивувалися синього кольору пальто Гончарука на траурній процесії.

Крім того, користувачі помітили, як уникнув відставки Олексій Гончарук стояв біля Володимира Зеленського і мерз сильніше інших: постійно потирав руки (був без рукавичок) і пританцьовував.

У той же час, видання Поліграф.НЕМАЄ розмістило відповідний пост у себе на сторінці в Facebook який викликав шквал коментарів різного роду. Користувачів обурило те, як прем’єр вів себе під час офіційного зібрання, і виділявся на тлі інших високопоставлених посадових осіб.

Деякі користувачі навпаки, не помітили нічого особливого в зовнішньому вигляді прем’єр-міністра і кинулися його захищати.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук залишається на посаді прем’єр-міністра України.

«Я вирішив дати вам шанс, і шанс вашому уряду. Якщо ви вирішите питання, які дуже цікавлять суспільство», — заявив Зеленський