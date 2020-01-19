Немає паспорта — до іспитів не припустимо: «поліція „ДНР“» шантажує батьків, які не оформили дітям «республіканський документ»

«Поліція „ДНР“» ходить по школах для виявлення дітей, які досягли 14-річного віку, чиї батьки не оформили їм «паспорт республіки». Про це повідомляють місцеві жителі в Twitter.

«Силовики» проводять бесіди з такими батьками, під час яких загрожують не допустити дитину до здачі випускних іспитів і вимагають в терміновому порядку оформити «документ».

«Не знаю вкидання це чи ні, але те, що сміття ходять по школах і кошмарят батьків дітей досягли 14 років і які не отримали паспорт днр — це факт. Причому обіцяють не допустити дітей до іспитів і вимагають протягом тижня оформити. При тому що черги на пів року вперед.»