В ОРДО прогнозують активізацію обстрілу: названі дати

З 20 по 24 січня по всій лінії зіткнення можуть активізуватися обстріл. Про це сьогодні заявили у так званому «управління Народної міліції ДНР».

Члени НВФ традиційно звинуватили в можливому загостренні ВСУ:

«Ми очікуємо активізацію провокаційних обстрілу з боку ВСУ вздовж всієї лінії зіткнення в період з 20 по 24 січня під час запланованої поїздки української делегації під керівництвом міністра оборони України Андрія Загороднюка у Брюссель (Бельгія) для участі у спільному засіданні комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони в Європі».