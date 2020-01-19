Уряд Гончарука заслуговує навіть не двійку, а жирний нуль — економіст

Ми бачимо уповільнення темпів зростання ВВП в два рази…

Я оцінюю його роботу вкрай негативно.

Таку думку озвучив у Фейсбуці економічний експерт Олексій Кущ про прем’єр-міністра Олексія Гончаруке.

Днями Гончарук в одному з виступів в числі своїх позитивних досягнень уряду назвав високі валютні резерви Нацбанку, низьку інфляцію і міцний курс гривні. Ні до одного з цих досягнень уряд не має ніякого відношення.

Тому що інфляція – це прерогатива Нацбанку, так само, як і курс. Резерви формує теж регулятор.

А якщо говорити про зону відповідальності прем’єра, той самий красномовний факт – те, що в Україні два квартали поспіль падає промислове виробництво. За всіма показниками це є ознакою промислової рецесії. <…>

Промислова рецесія на тлі дефляційної пастки – це найбільш небезпечний стан економіки, яке тільки можна уявити.

Плюс, якщо у другому і третьому кварталі 2019 року зростання ВВП на 4-4,5%, то, за різними оцінками, в четвертому кварталі 2019 року він зросте тільки відсотка на 2. Тобто ми бачимо уповільнення темпів зростання ВВП у два рази.

Плюс діра в бюджеті в 50 млрд грн і індекс реальної заробітної плати у жовтні-листопаді почав знижуватися.

Ось за всіма цими показниками можна поставити уряду навіть не двійку, а жирний нуль. <…>

Ті напрями, які уряд і його радники називають в якості таких, що можуть забезпечити приріст ВВП на 5% в рік, – фіскалізація підприємництва, детінізація, митниця і т. д. – це все фіскальні точки зростання економіки. А фіскальні точки зростання можуть бути тільки в розвиненій країні з сильними інституціями.

У такої країни, як Україна, яка перебуває на складному етапі економічних реформ, не може бути фіскальних джерел зростання. Повинні бути інвестиційні джерела зростання. <…>

Якщо ми не можемо забезпечити інвесторам захист їх власності, інвестицій в масштабах всієї країни (тому що ми ще дуже довго будемо створювати ефективну судову та податкову системи), потрібно створювати кластерні точки зростання.