Волонтери забили тривогу із-за масштабних втрат ЗСУ на Донбасі: штаб ООС звинуватили у брехні

У мережі розповіли про масштабні обстріл селища Золоте Луганської області з боку бойовиків Л/ДНР і вісім поранених бійців ООС.

При цьому волонтери та журналісти звернули увагу, що в штабі ООС нібито замовчують цей факт, називаючи це місце в зведеннях «районом Орєхова», що знаходиться поруч. На їх думку, це робиться для того, щоб не перешкодити розведення сторін на ділянці в Золотом.

Що сталося?

Першим про обстріл Золотого написав у Facebook журналіст Руслан Смещук. «Поїхали знімати Водохрещща, а потрапили на Вогнехрещща. Золоте 4 другий день гримить від прильоту мінометних хв. Місцеві люди ховаються по льохах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я ніби потрапив у 14/15 рік», — повідомив журналіст.

Також про втрати ВСУ написав на своїй сторінці волонтер Серж Марко. «Район Золотого. 72 бригада. 120 міни. 8 поранених. Дивом не намесили двухсотых. Просто дивом. Штаб ООС мовчить, заява на цьому не акцентується. Обстріляли Орехово, кажуть, ага. Треба ще кілька населених пунктів розвести, а як же ще. Цікаво зробити інфографіку втрат в районах Золотого і Петровського», — обурився волонтер.

При цьому в коментарях теж написали, що у зведенні 18 січня в штабі ООС повідомили про велику кількість поранених бійців ВСУ, але не стали називати точне місце.

«Це ж 18-го. На ООС було про поранених», — написав ветеран і блогер Роман Кулик.

«Вказали як район Орехово. Населений пункт біля Золотого», — відповів Марко.

«Так, все, щоб не згадувати ділянки розведення», — погодився з ним ветеран.

Зазначимо, що Золоте-4 є одним з ділянок, де проходить розведення сторін на Донбасі.

Що повідомили в штабі?

Вранці 19 січня на сторінці Facebook штабу ООС з’явилася традиційна зведення про події минулої доби.

«Стріляли з мінометів калібру 120 мм — 27 хв, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Горіхово, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», — повідомили в штабі.

Ця частина викликала обурення в коментарях. Зокрема, волонтер Тім Златкін написав: «А як противник обстріляв Орехово, але влучив по хутора Вольний у зоні розведення???».

Горіхово і Золоте дійсно знаходяться в одному районі, однак їх розділяє приблизно 10 кілометрів. У штабі ООС залишили ці репліки без коментарів.