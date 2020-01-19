«Ось це гупает»: і донецьке та луганське напрямок чують звуки важкої артилерії

Сьогодні вдень в один і той же час на непідконтрольних частинах обох областей Донбасу почалися обстріли, про що повідомляють місцеві жителі в різних пабликах і соцмережах.
Так, в околицях Донецька звуки війни особливо голосно чутні в районі Старомихайловки і Абакумова.
«13.33 старомихайлівка (сторомихайлівка), слухаємо голосно, прильоти.»
«Абакумова, чуємо важке…» «Гірник, слухаємо різне»
«13.36 старомихайлівка (сторомихайлівка), Чути постріл… Дуже голосно».
Практично в той самий час з’явилися повідомлення і про сильний бій в районі Бахмутської траси, Луганська область.
«13:00 західна частина траси Бахмутки шумно»
«Перевальський район, Бахмутка сильні звуки війни, і захід схід голосно працює велика арту.»
«Ох і гупает! Бахмутка, давно такого не було.»
Повідомлень про те, що обстріл затихли, поки не з’являлося.