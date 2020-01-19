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«Не знаю, навіщо я це зробив, але я радий»: дипломати США викупалися в Дніпрі на Водохреща

19.01.2020

У свято Хрещення до традиційних купань в Дніпрі долучилися співробітники посольства США в Україні. В яскравому відео, знятому на пляжі київського Гідропарку, працівники дипустанови зізнаються, що шанують українські традиції і разом з киянами готові скупатися в крижаній воді заради всього найкращого в новому році.

«Я не знаю, навіщо я це зробив, але я радий, що викупався. Було супер», — зізнався співробітник відділу преси, освіти та культури посольства. Його колеги приєдналися до привітань зі святом.

 

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