Мішки у вантажівках проти катафалків: Як Україна і Росія зустрічають громадян, загиблих в авіакатастрофах

Сьогодні 11 українців, загиблих в авіакатастрофі в небі Ірану, повернулися додому. Літак з тілами зустрічала офіційна делегація з вищого керівництва країни і почесний караул. З літака їх перенесли в катафалки і доставили до місця прощання — термінал «В» аеропорту «Бориспіль».

У терміналі їх чекали колеги з авіакомпанії і родичі. Церемонія прощання буде проходити 6 годин.

Загалом церемонія чимось нагадала те, як Нідерланди зустрічали своїх громадян, загиблих у MH17. Їх також зустрічала офіційна делегація з почесною вартою. Вони були доставлені до місця прощання на катафалках, а нідерландці вишикувалися вздовж дороги на багато кілометрів.

В українському сегменті facebook почали засуджувати влади за такий «помпезну» церемонію прощання. У зв’язку з цим ми вирішили нагадати, як Росія ставиться до своїх громадян, які загинули в катастрофах.

Катастрофа Airbus 321 на Синайському півострові. Загинуло 144 людини

Тіла жертв авіакатастрофи літака «Когалимавіа», який розбився над Синайським півостровом 31 жовтня 2015 року, доставляли в Москву і Пітер на транспортному літаку, потім їх вивантажували у вантажівки і перевозили в морги. У роботах брали участь співробітники МНС з носилками. Урочистій церемонії вшанування пам’яті не було, а рідні лише через деякий час змогли попрощатися із загиблими.

Зазначимо, що Каїр поставився до останків загиблих в авіакатастрофі більш цивілізовано — тіла перевозили на «швидких».

Катастрофа Ан-148 під Москвою. Загинула 71 людина

Росія не вперше так нешанобливо ставиться до тіл загиблих в авіакатастрофах. Так, на місці аварії АН-148, який зазнав аварію 11 лютого 2018 року, через два місяці дочка однієї з загиблих виявила останки людей. Після скандалу рятувальники повернулися і продовжили пошуки. Але це не вирішило проблему — рідні загиблих продовжили знаходити останки і через півроку. Всього їх було більше 17 тисяч. Цинізм трагедії полягає ще й у тому, що рідним навіть через півроку так і не дали поховати своїх рідних.