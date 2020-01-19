Соратник Порошенко припустив, що Гончарук може бути під ковпаком у ФСБ і Суркова

Президент Володимир Зеленський, почекавши добу, вирішив дати прем’єру Гончаруку ще один «шанс», залишивши того на посаді глави уряду. Ось тільки більшість політичних коментаторів вважає, що президент залишив Гончарука не тому що сподівається на його феноменальні здібності менеджера, економіста, а тому що просто не прийшов ще час, коли можна «повісити всіх собак» на невдалого прем’єра, який так і не зробив висновків.

Політтехнолог і блогер Віктор Уколов вважає, що, якщо Гончарука все ж через місяць-два дотиснуть до відставки – постраждає за правду. Замість економічного зростання вперше за кілька років в Україні – рецесія. Сама фабула розмови це підтверджує – як пояснити, чому при Зеленском падає економіка, а при Порошенко вона росла?

Віктор Уколов пише, цілком непогано, якщо прослуховування організували люди Коломойського – це ще оптимістичний сценарій. Значно гірше, якщо прослуховування встановлена росіянами. Тому що це означає, що навіть український прем’єр під ковпаком у Суркова і ФСБ. Зрештою фото Зеленського в Омані злито саме з проросійського інформаційного ресурсу в Україні.