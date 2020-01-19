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Наймолодшій було 24: де і коли поховають українців, загиблих в авіакатастрофі в Ірані

19.01.2020

Загиблих українців в авіакатастрофі літака МАУ, який розбився 8 січня в небі над Тегераном, поховають у понеділок, 20 січня.

Причому, з більшістю з 11 загиблих простяться в столиці і під Києвом. Про це повідомляє “24 канал”.

Зокрема, з 27-річною бортпровідницею Катериною Статник попрощаються під Херсоном. З 34-річним бортпровідником Ігорем Матьковым – в Козельці, що під Черніговом.

Наймолодшу серед загиблих у трагічній рейсі – 24-річну бортпровідницю Марію Микитюк поховають на Прикарпатті, звідки вона родом.

Всіх інших загиблих ховатимуть в столиці та на Київщині.

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