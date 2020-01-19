Секретар РНБО Данилов звернувся до українців

Україна продовжить роботу з розслідування катастрофи МАУ в Ірані, поки повністю не з’ясує всі обставини трагедії і не доб’ється покарання винних. З такою заявою до українців звернувся секретар РНБО Олексій Данилов в день прощання із загиблими в катастрофі українцями, передає ONLINE.UA з посиланням на посаду чиновника в Facebook.

«Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, загиблих у страшній авіакатастрофі. Україна понесла непоправну втрату. Але сьогодні у нас є можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі. Глибокі співчуття рідним і вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії та покарання винних», — пообіцяв Данилов.

Він нагадав, що в катастрофі МАУ в Ірані загинули 11 українців. Серед них: троє пілотів — Наумкіна Олексій Євгенович, Гапоненко Володимир Іванович, Хоменко Сергій Анатолійович; шість бортпровідників — Статник Катерина Олегівна, Матьков Ігор Валерійович, Микитюк Марія Михайлівна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерія Євгенівна, Сологуб Юлія Миколаївна; і дві пасажирки — Ольга Кобюк і Олена Малахова.

Нагадаємо, український літак МАУ іранською ракетою був збитий в районі Тегерана вранці 8 січня. Боїнг 737 зі 176 людьми на борт здійснював рейс зі столиці Ірану в Київ. Тільки через три дні Іран офіційно визнав, що вдарила по українському літаку бойовою ракетою ППО з-за «людської помилки» — іранські військові нібито взяли боїнг за «ворожий об’єкт».