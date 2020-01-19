Мешканка Запоріжжя купила торт з нафарбованим жіночим нігтем

У Запоріжжі В кондитерському виробі була виявлена неприємна знахідка.

Про інцидент стало відомо з групи «Типовий Шевчик» у Facebook.

Так, запоріжанка написала: «Купили днями торт «Фруктовий коктейль» у фірмовому магазині «СТЕЛСІ» на Вороніна біля АТБ. Чоловікові в шматку торта попався уламок нарощеного жіночого нігтя. Дитина теж їв торт і страшно уявити, що могло б статися. Виходить, що в магазині працюють без рукавичок і не дотримуються елементарні санітарно-гігієнічні норми. Дуже неприємний інцидент», — повідомляє передплатниць. (авт.: орфографія і пунктуація автора збережені).

Учасники групи, тут же поправили автора тексту і зазначили, що вина за таку неїстівну начинку лежить не на магазині, а на виробника «смакота». Але при цьому, всіх обурила така начинка торта.