У куртці знайшли передсмертну записку: У Дніпрі чоловік стрибнув з мосту і загинув

У неділю, 19 січня, в гаражному кооперативі на вулиці Тополиної помітили чоловіка, який нерухомо лежав на землі. Спочатку здавалося, що він, певно, перебрав з алкоголем, впав і заснув, але пізніше з’ясувалося, що чоловік — мертвий.

Бригаду швидкої допомоги і поліцію на місце викликали люди, які прийшли в свій гараж. Вони всіляко намагалися привести чоловіка до тями, але той абсолютно ні на що не реагував.

Незважаючи на те, що медики приїхали швидко, зробити вони вже нічого не змогли — чоловік був мертвий.

Чоловік був одягнений пристойно. При собі були й документи, тому особистість не встановлена, і мобільний телефон з грошима.

Попередньо, він покінчив життя самогубством, зістрибнувши з мосту на проїзд Гальченка, який веде на Тополя-1. За непідтвердженою інформацією, в його курточці знайшли передсмертну записку. Дійсно це був суїцид, або ж у події є кримінальний характер — з’ясують правоохоронці. Всі обставини події встановлюються.