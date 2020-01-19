В Україні в останній місяць 2019 року різко виріс рівень безробіття

Державна служба статистики повідомляє про збільшення кількості безробітних українців в грудні 2019 року.

Відповідні дані були опубліковані на сайті Держстату.

За даними відомства, у грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338 200 безробітних, що на 49 більше 300 (на 17%), ніж у листопаді 2019 року — 288 900. Варто відзначити, що кількість вакансій також скоротилася до 59 000, у листопаді їх було 80 900.

З 338 200 безробітних у грудні 177 300 — жінки, чоловіків — 160 900. Більшість безробітних в останньому місяці 2019-го традиційно в місті — 176 000, а серед сільського населення — 162 200 осіб.