«Автономія для Донбасу»: Мартін Сайдик прокоментував можливість такого рішення

В угодах, досягнутих сторонами на Донбасі у Мінську немає пункту щодо надання Донбасу статусу автономії. Більш детально про це в інтерв’ю виданню Die Presse заявив австрійський дипломат Сайдик Мартін, який є колишнім спецпредставником керівника ОБСЄ в Україні, а також ТКГ.

Таким чином, Сайдик підкреслив, що це не більше, ніж бажання російської сторони. Цитата: «Після цього з’явився ще один елемент з боку РФ: вимога автономії — поняття, яке марно шукати в тексті Мінських домовленостей. Там є тільки децентралізація. Тому якщо українці не хочуть говорити про автономію, я можу це зрозуміти».

Крім іншого, він сказав, що українська держава готова надати особливий статус окупованих районів Луганської і Донецької областей у межах реформи децентралізації, «однак спочатку необхідно чітко прояснити питання безпеки. Він додав: «Проблема полягає в тому, що за цей час, поки росіяни і сепаратисти не хочуть говорити про це «День Х».