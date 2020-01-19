Міністр Гройсмана попередив українських пенсіонерів про затримки пенсій у 2020 році

У ефірі телеканалу «Прямий» колишній міністр соціальної політики Андрій Рева висловив переконання, що цього року у зв’язку із непрофесійною роботою Кабміну Олексія Гончарука українські громадяни стануть свідками затримок пенсійних виплат.

Зокрема колишній високопосадовець заявив, що чинна влада скасувала постанову попереднього уряду, відв’язавши розмір пенсій від прожиткового мінімуму і запевнивши, що це в інтересах людей. Це означає, продовжив Рева, що розв’язків язали руки до таких речей, які люди спостерігають зараз.

«Нинішній дволикий, абсолютно неадекватний прем’єр-міністр, який, з одного боку, каже, що має бути прожитковий мінімум 4251 гривня, і вони це записують у бюджет, а потім затверджують його рівно вдвічі менших. Однак ті, що смороду заклали в бюджет, такі цифри зараз, призведуть до того, що у них в березні місяці почнуться проблеми вже не з незахищеними видатками, а із захищеними. Тому що дотацію Пенсійного фонду вони передбачили меншу, ніж вона була в 2019 році. І їм потрібно індексувати пенсії, як це вимагає закон. І вони стикнуться з тім, що у них будуть проблеми з виплатами пенсій. І я тоді хочу почути, на кого вони тоді будуть спихувати відповідальність за ті, що смороду нікого», — вважає ексміністр.