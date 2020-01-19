2020 рік критичний, переломний: Глоба передбачив новий криза і згадав про Путіна

Відомий астролог Павло Глоба вважає, що Новий 2020 рік Білої Металевої Пацюка може принести світові новий серйозний криза, як це було 12 років тому.

Про це він сказав напередодні в рамках програми «Віражі часу» на “Радіо Росії”.

«Східний Новий рік буде відзначатися 25 січня, збігається з молодиком, це початок року Щура. Це не просто Новий рік, а це ще й початок всього 12-річного циклу, і у нас зараз заділ на майбутнє на цілі 12 років», — підкреслив Глоба.

«Тренди, які будуть в кінці 2019 і на початку 2020 року, можуть на 12 років продовжитися», — додав він.

Він також навів аналогію з 2008 роком Щури, коли був фінансова криза в США, банкрутство банків, а також тандем президента Росії Володимира Путіна і його прем’єра Дмитра Медведєва.

«Медвєдєв змінив Путіна в 2008 році, Путін став прем’єр-міністром, а після цього вони помінялися місцями. Так звана рокіровка була. Зараз тандем закінчився», — додав астролог.

На думку Глоби, через 12 років зміняться тренди і можуть повернутися «на іншому рівні» події 2008 року, — іншими словами, можливий новий економічна криза.

«Криза реально може бути цілком. Європейські країни, Америку зачепить, нас (Росії, — ред.) в меншій мірі, але все одно відгомони торкнуться. Цілком ймовірно, це може бути влітку, де будуть спостерігатися три поспіль затемнення», — зазначив астролог.