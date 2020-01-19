За рік дії закону про булінг українські суди розглянули понад 300 справ

Закон щодо протидії булінгу в освітніх закладах діє рівно рік. За цею годину в українських судах було розглянуто близько 300 справ щодо булінгу, за певною частиною з них є рішення. Тім не менш, у цій сфері залишається ще дуже багато проблем і нестиковок.

Про це розповідає освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю ZN.UA.

«За рік дії закону українські суди розглянули понад 300 справ про булінг. Зі 122 із них вже винесено рішення і визначено покарання: штрафи, громадські роботи, публічні вибачення, попередження, усні зауваження. Деякі справи закрито за терміном давності чи за відсутністю складу правопорушення, інші — відправлено на доопрацювання», — розповів він.

Справ, зазначає омбудсмен, могло бути і більше. Однак процес гальмується, в першу чергу тім, що освітнє законодавство в Україні заплутано і має великий об’єм. Ця сфера одночасно і регулюється великою кількістю нормативних актів і одночасно не має багатьох необхідних документів, а там, де немає правил, вказує Горбачов, завжди виникає зловживання чи свавілля.

Раніше повідомлялося, що перше рішення про булінг після прийняття відповідного закону 11 лютого 2019 року виніс суд у Борисполі.

Як відомо, в Україні 19 січня 2019 року набув чинності закон, яким передбачено штраф за булінг і приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань над дітьми.

Поняття «булінг» визначається, як «моральне або фізичне насильство, агресія в будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати своїм інтересам, мають ознаки свідомого жорстокого поводження».

Під булінг підпадає також цькування з застосуванням засобів електронних комунікацій, які вчиняються стосовно малолітньої або неповнолітньої особи, або щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.