У Києві чоловік підпалив квартиру і ножем ганяв злих духів

У неділю, 19 січня, в Києві за адресою вулиця Курнатовського, 5 сталася пожежа. Горів балкон квартири на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Але на цьому історія не закінчилася.

Перший виклик надійшов близько 15:30.

Як розповіли очевидці, коли приїхали рятувальники, то з балкона йшов дим. Пожежні розкрили двері і з’ясували, що загоряння сталося на балконі, де горіло сміття. Полум’я вдалося оперативно загасити і не дати вогню поширитися.

На щастя, великого горя вдалося уникнути. Весь цей час в квартирі був чоловік зі своєю матір’ю. Ніхто з них не постраждав. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і стверджував, що квартиру підпалили злі духи. Після цього співробітники екстрених служб роз’їхалися. Але на цьому нічого не закінчилося…

Через 40 хвилин в поліцію звернулися мешканці будинку за адресою вулиця Курнатовського, 5, які заявили, що по парадному бігає чоловік з ножем і перебуває в неадекватному стані. Виявилося, що це один і той же чоловік. Чоловік бігав по парадному з ножем і стверджував, що він бореться зі злими духами, які і підпалили його квартиру.

У результаті з’ясувалося, що квартиру підпал сам господар. Він вже кілька днів перебуває у запої і все це час не спить. Його стан здоров’я збентежило лікарів. Чоловіка, з попереднім діагнозом — біла гарячка, госпіталізували в лікарню.