Щодо «робочої групи» за конституцією. Де не вистачило місця «Хірурга» (дуже шкода, в новому документі тепер не буде узаконено «ось це, ось це все», а також багато інші цікаві юридичні положення).

1) Зрозуміло, що навряд чи вони реально стануть над чим працювати. Це така «жрецька колегія», покликана «освятити» текст. Цілком можливо, що вже написаний текст.

2) Чому в «жреческую колегію» увійшли такі чудові персонажі? Ну, мабуть, хтось «там, нагорі» щиро повірив у сурковскую (або не зовсім сурковскую) концепцію «глибинного народу», якому таке сподобається. Розчарую їх: не сподобається. Яким-небудь крикливим групкам з трьох десятків людей, які говорять від імені народу — напевно, так. Але не народу.

3) А тепер про головне. Ми всіх цих прилепиных-шахназаровых не обирали. Хто всі ці люди?! Зрозуміло, що це — таке прикриття, але формально вони — «робоча група». Однак конституція — не людина. Людина може призначити собі список довірених осіб, конституція, документ — не може. Тому легітимність майбутніх поправок і нововведень — навіть не під питанням. Вона спочатку нульова, ця легітимність. З-за цієї «жрецької колегії».

4) Немає, за єльцинської конституції україни (прийнятої безальтернативно — а хто її повністю тоді прочитав?) плакати, звичайно, не треба.