Бастрикін: в 2019 році суди винесли менше одного відсотка виправдувальних вироків

На урочистому зібранні, присвяченому дню освіти Слідчого комітету Росії, глава відомства заявив, що торік російські суди винесли менше одного відсотка виправдувальних вироків. За його даними, за 11 місяців 2019 року суди виправдали всього 545 підсудних. «Ці цифри показують роботу слідчих, праця, увінчаний хорошим результатом», — наводить прес-служба СКР слова Бастрикіна.

Нагадаємо, в 2018 році голова Московського міського суду Ольга Єгорова критикувала слідчих, сказавши, що з розширенням підсудності суду присяжних збільшилася кількість виправдувальних вироків. На її думку, це показник хорошої роботи сторони захисту і низької якості збору і подання доказів стороною обвинувачення.

Голова СК РФ також відзвітував, що за 2019 рік слідчими направлено в суди понад 88 тис. кримінальних справ, з них понад 6,5 тис. — про злочини корупційної спрямованості. Розслідувано 299 злочинів терористичного характеру і 151 злочин екстремістської спрямованості, а також понад 14,5 тис. злочинів, скоєних проти дітей. Бастрикін окремо зазначив, що розслідувано понад 4,5 тис. раніше не розкритих злочинів: 411 вбивств, 209 фактів заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило смерть потерпілого, 252 згвалтування і насильницьких дій сексуального характеру.