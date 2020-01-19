В результаті загострення конфлікту в Сирії загинули близько 100 осіб

У Сирії в результаті атак бойовиків починаючи з 16 січня загинуло 47 сирійських військовослужбовців і 51 мирний житель, повідомив на брифінгу керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін в САР Юрій Боренков.

Про це пише RT 19 січня. За його словами, позиції сирійських військ в зоні деескалації в Ідлібі з 16 січня були атаковані бойовиками 16 разів. Також за цей час терористи здійснили обстріл мирних населених пунктів 253 рази.

“Такого загострення обстановки не спостерігалося з травня 2019 року. Всього з 16 січня поточного року в результаті атак і обстрілу бойовиків загинули 47 і поранені 77 військовослужбовців Сирійської арабської армії, вбиті 51 і поранені 116 мирних жителів”, – повідомив Боренков.

Днем раніше центр повідомив про атаку десятка бойовиків терористичної організації Хайат Тахрір аш-Шам на сирійську армію в районі населеного пункту Абу-Джреф. Нападники використовували бойові машини піхоти і шість танків, а днем раніше бойовики застосували пікапи з кулеметами і “джихад-мобіль”.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що колону російських військових з приблизно 40 автомобілів, яка прямувала в місто Таль Тамр, не пропустив американський патруль.