Меморіал у Бабиному Яру почнуть будувати вже у цьому році — Зеленський

Напередодні свого візиту до Ізраїлю президент України Володимир Зеленський повідомив, що меморіал жертвам Голокосту у Бабиному Яру почне будується вже в цьому році.

Про це він заявив в інтерв’ю The Times of Israel.

«Спочатку буде побудований меморіал усім євреям, страченим у Бабиному Яру. Це великий проект, який включає в себе історичний музей, де буде розказана вся історія про 150 000 євреїв, страчених у Бабиному Яру. Ми також повинні пам’ятати, що більше 2500 українців були визнані Яд ва-Шем праведниками. Ці люди рятували євреїв, ховали їх. І ми обов’язково знайдемо місце в меморіалі для них», — сказав Володимир Зеленський.

Він також уточнив, що спочатку були різні ідеї для проектів. «Але тепер відбір завершено, і ми вирішили, що в цьому році почнуться будівельні роботи», — заявив президент України.